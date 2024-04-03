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Прокуратура: покупка акций СМЗ на бирже не является добросовестным приобретением

Прокуратура: покупка акций СМЗ на бирже не является добросовестным приобретением

Все владельцы акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) не являются добросовестными приобретателями, в том числе те держатели, которые приобрели бумаги на бирже, заявила прокуратура Пермского края в ответ на запрос РБК.

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