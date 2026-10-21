ЕС обогнал Турцию и стал третьим импортёром российского топлива — под вопли о санкциях. «Тотальная шизофрения»: они финансируют войну против себя, а доходы России от СПГ выросли на 68% — до €75 млн в день.
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