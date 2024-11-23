Как включить функцию расшифровки голосовых сообщений в WhatsApp: подробное руководство для пользователей iOS и Android Ольга ВайленкоВ ноябре 2024 года WhatsApp* представил новую функцию — бесплатную расшифровку голосовых сообщений.
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