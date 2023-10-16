Глава МИД России Лавров отметил, что Зеленский всех уже достал

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с помощником Путина Юрием Ушаковым и официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым объявил, что украинский президент Владимир Зеленский уже сильно надоел Западу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии