Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина наносит удары по населённым пунктам вблизи села Русское Поречное в Курской области, пытаясь скрыть свои военные преступления.
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