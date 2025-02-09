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Мирошник: ВСУ сжигают дома для сокрытия преступления в Курской области

Мирошник: ВСУ сжигают дома для сокрытия преступления в Курской области

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина наносит удары по населённым пунктам вблизи села Русское Поречное в Курской области, пытаясь скрыть свои военные преступления.

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