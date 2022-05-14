Пошаговый рецепт приготовления вкусных булочек с бананом в домашних условиях. Булочки с бананом: рецепт лакомства, которое обожают дети и спортсмены предоставлено издательством АСТ«Эти желтые фрукты любят и дети, и взрослые, а особенно — спортсмены.