Директор ООО не выплатила сотрудникам зарплату на 16 миллионов рублей

Без денег остались 100 работников Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении директора ООО, которая подозревается в полной невыплате зарплаты своим подчиненным в течение двух месяцев зарплаты.
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