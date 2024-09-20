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Директор ООО не выплатила сотрудникам зарплату на 16 миллионов рублей

Директор ООО не выплатила сотрудникам зарплату на 16 миллионов рублей

Без денег остались 100 работников Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении директора ООО, которая подозревается в полной невыплате зарплаты своим подчиненным в течение двух месяцев зарплаты.

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