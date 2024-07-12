Багреева: город сэкономил 11,5 млрд руб благодаря экспертизе цен госзакупок

По итогам января – июня текущего года Москва сэкономила более 11 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), заключаемых для нужд городских заказчиков, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.