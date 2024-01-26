Reuters: Китай призвал Иран сдержать удары хуситов в Красном море

Китайские официальные лица попросили коллег из Тегерана повлиять на действия хуситов в Красном море. Пекин ясно дал понять, что продолжение атак на судоходство в регионе приведет к ухудшению двусторонних отношений, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
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