Сутормин высказался о победе «Зенита» в РПЛ в прошлом сезоне

Игрок чемпионом себя не считает Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Ростов», не ощущает своей полноценной причастности к победе команды в чемпионате России в прошлом сезоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии