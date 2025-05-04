Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Это глобальная экономика, кто производит дешевле у того и покупают. Выращивать говядину в РФ многократно дороже, чем ...Названы крупнейши...
  • Модест
    Зарезали своих коров, теперь развиваем сельское хозяйство Бразилии и Китая. Очень дальновидная политика. Интересно, и...Названы крупнейши...
  • Вик Норд
    Гори,гори ясно! И что бы не погасло!!Ночной налёт на К...

Никто из лидеров ЕС не приедет в Киев на 9 мая, — вице-спикер Словакии

Никто из лидеров ЕС не приедет в Киев на 9 мая, — вице-спикер Словакии

Никто из лидеров ЕС не приедет в Киев на 9 мая, заявил вице-спикер Словакии Тибор Гашпар. «Полагаю, это связано с тем, что все принимают во внимание переговоры между Россией и США, и сейчас демонстрация поддержки той или иной стороны — не самая удачная тактика с политической точки зрения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх