Никто из лидеров ЕС не приедет в Киев на 9 мая, — вице-спикер Словакии

Никто из лидеров ЕС не приедет в Киев на 9 мая, заявил вице-спикер Словакии Тибор Гашпар. «Полагаю, это связано с тем, что все принимают во внимание переговоры между Россией и США, и сейчас демонстрация поддержки той или иной стороны — не самая удачная тактика с политической точки зрения.