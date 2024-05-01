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Джокович прекратил сотрудничество с фитнес-тренером

Джокович прекратил сотрудничество с фитнес-тренером

Новак Джокович завершил сотрудничество с финтес-тренером Марко Паничи. Его место займет Гебхард Гритч, с которым серб работает уже почти 10 лет.

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