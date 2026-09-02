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Росавиация раскрыла причины отмены рейсов Pegasus в Россию

Росавиация раскрыла причины отмены рейсов Pegasus в Россию

Иностранные авиакомпании выполняют рейсы в Россию без изменений, при этом поручений изменить расписание полетов авиационные власти не получали, 2 сентября сообщает пресс-служба Росавиации.

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