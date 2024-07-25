Пикап Mitsubishi получил черную спецверсию

Исполнение Black Edition подготовили для модели Triton, которая в России известна как L200. Новинка дебютировала в Таиланде: черное исполнение отличается от прочих затемненным глянцевым декором, черными колесными дисками и темно-серыми подножками.
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