Александр Бастрыкин: с начала СВО Украина атаковала более 30 регионов России

Речь идёт о регионах, расположенных вне зоны специальной военной операцииО количестве регионов, которые с 2022 года подвергались атаке ВСУ, рассказал в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии