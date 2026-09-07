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MANGO Man посвятил новую капсулу современному дениму

MANGO Man посвятил новую капсулу современному дениму

MANGO Man представил новую капсульную коллекцию, посвященную дениму. В нее вошли предметы мужского гардероба в оттенках индиго, объединенные чистыми силуэтами, структурированными формами и точным кроем.

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