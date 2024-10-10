В Смоленской области сформировали проект бюджета на 2025 год

Губернатор Василий Анохин: «При формировании главного финансового плана в регионе учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам» Проект бюджета на 2025 год сформировали в правительстве Смоленской области, заявил губернатор Василий Анохин.