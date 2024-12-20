«Сильнее опозориться не мог»: неадекватный Зеленский закатил истерику после Прямой линии Путина

Владимир Зеленский закатил настоящую истерику после Прямой линии Владимира Путина. Дождавшись, когда российский лидер закончить вещать, нелегитимный украинский президент-комик буквально выкатился на собственную пресс-конференцию.
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