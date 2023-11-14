Как подготовить кондиционер к зиме

Зимой кондиционер не используют – это сезонная техника. Современные кондиционеры оснащены специальной функцией «защита компрессора», благодаря которой оборудование само отключается при температуре ниже той, на которую оно рассчитано.
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