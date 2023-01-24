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"Мы лечиться поехали": раскрылся грязный обман уехавших Подольской и Преснякова

"Мы лечиться поехали": раскрылся грязный обман уехавших Подольской и Преснякова

Вскрылась правда об отъезде Натальи Подольской и Владимира Преснякова из страны. Новогодние праздники для звезд российской эстрады продолжаются! Отработав корпоративы, Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились отдыхать на Мальдивы.

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