"Мы лечиться поехали": раскрылся грязный обман уехавших Подольской и Преснякова

Вскрылась правда об отъезде Натальи Подольской и Владимира Преснякова из страны. Новогодние праздники для звезд российской эстрады продолжаются! Отработав корпоративы, Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились отдыхать на Мальдивы.
Вскрылась правда об отъезде Натальи Подольской и Владимира Преснякова из страны. Новогодние праздники для звезд российской эстрады продолжаются! Отработав корпоративы, Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились отдыхать на Мальдивы.
Свежие комментарии