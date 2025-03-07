Как ещё уконтрапупить мировую атмосферу?

Минутка прожектов.Все следящие за политической обстановкой добрые русские люди не могут не заметить, что как бы агент Донни не стремился развалить всё в посудной лавке, получается у него пока что не очень - шуму, то есть разговоров, много, а дел, особенно на международной арене, что-то не видно.