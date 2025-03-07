Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    О как! Эта сука с косой что уже забыла как грозилась "ядерным оружием всех этих кацапов уничтожить"? А вот мы не забы...Начались перегово...
  • Юрий Вершинин
    Так от мужика с мужиком дети не рождаются. Хоть в какой позе ты его имей🤣В Европе зафиксир...
  • Россиянин
    Что тут скажешь?... В свое время, Олбрайт поговорила с Юлькой. Она и успокоилась. Наверняка старушка ей посоветовала ...Начались перегово...

Как ещё уконтрапупить мировую атмосферу?

Минутка  прожектов.Все    следящие   за  политической    обстановкой   добрые  русские  люди  не  могут  не  заметить,  что  как  бы     агент  Донни   не  стремился    развалить  всё  в  посудной  лавке,   получается  у  него  пока  что  не  очень -  шуму, то  есть  разговоров, много, а    дел, особенно  на  международной  арене, что-то  не  видно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх