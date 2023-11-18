Невидимые убийцы: с какими вирусными инфекциями до сих пор борется человечество

Какие вирусы вам известны — кроме гриппа и ковида? Составили краткий гид по вирусным инфекциям — уточнили, чем они различаются и какие из них самые тяжелые, как можно защититься, нужны ли прививки? фото: iStockphotoВирусы — это биологические частицы, которые не имеют собственного клеточного строения и обмена веществ, поэтому для жизни и развития им необходимы чужие живые клетки.