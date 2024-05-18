«Отвратительно триумфальный» Саммит ...

Арсен Межлумов

Российская Империя ещё с тех времён, когда она так не называлась, прирастала соседними землями. А как называется освоение (в т.ч. и военное) и заселение новых территорий, на которых проживает испокон веков другое коренное население со своей культурой, языком, образом жизни? В принципе, даже Казанское и Астраханское ханство можно вполне считать колониями. Как можно считать колониями Западную и Восточную Сибирь, дальний Восток, Польшу, Крымское ханство, Кавказ, Среднюю Азию. Все эти территории были и источником материальных ресурсов для России. Россия присоединяла к себе пространства в соответствии с государевым повелением. При этом даруя всем вновь присоединенным народам права русского подданства (но не права остального славянского населения государства) русский трон шел дальше своих европейских коллег. Вся племенная знать получала права русского дворянства, входя при этом в общее правящее сословие. Из 200 дворянских родов Российской империи 132 рода были тюрского или монголоидного происхождения. В то же самое время, Российская колониальная политика не особо отличалась от европейской. Сопротивление аборигенов подавлялось, этнические элиты подкупались, брали заложников, к инородцам относились как к людям второго сорта. Строились остроги - форты или крепости. Читайте Пушкина "Капитанская дочка". Иногда инородцы, взяв острог, вырезали всех казаков и стрельцов. В ответ делали то же самое. Особенно свирепствовали вольные ватаги землепроходцев при освоении Сибири и Дальнего Востока. Что касается ассимиляции - дело сомнительное... Удалось ассимилировать Кавказ? Удачной ли была ассимиляция Прибалтики? Накрепко ли приросли к метрополии среднеазиатские ханства? Да и с равноправием русских с рядовыми аборигенами тоже всё обстояло не лучшим образом. Надо ли объяснять, что такое "инородцы" и каково к ним было отношение со стороны русских обывателей и высших столичных сановников? В 1822 г. по инициативе М. Сперанского был даже принят Устав об управлении инородцев.