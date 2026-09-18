Фильм о Герое России Константине Молчанове показали в Алтайском крае

Зрителям рассказали не только о событиях, которым посвящен фильм, но и о том, как проходили съемки в Алтайском крае и Омской области Около 400 жителей Алейска и села Шипуново одними из первых увидели новую серию документального проекта "Несломленные.
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