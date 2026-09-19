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АвтоИдеи

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Почему 400 граммов масла на сотню для ГАЗ-53 были не нормой, а сигналом к ремонту

Почему 400 граммов масла на сотню для ГАЗ-53 были не нормой, а сигналом к ремонту

Когда сегодня слышишь истории о том, как старые грузовики ГАЗ-53 спокойно расходовали по 400 граммов моторного масла на каждые 100 километров пробега, поначалу это воспринимается как байка из разряда «раньше и деревья были выше».

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