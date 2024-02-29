Самый быстрый в мире FPV-дрон будет стримить гонки. Он разгоняется до 350 км/ч

Нидерландская компания Drone Gods совместно с командой Red Bull Формулы-1 разработала самый быстрый в мире FPV-беспилотник для съемок автомобильных гонокПохожий\u000Aна ракету дрон способен разгоняться до 350 км/ч, причем ускорение от 100 до 300\u000Aкм/ч занимает всего 2 секунды.