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Самый быстрый в мире FPV-дрон будет стримить гонки. Он разгоняется до 350 км/ч

Самый быстрый в мире FPV-дрон будет стримить гонки. Он разгоняется до 350 км/ч

Нидерландская компания Drone Gods совместно с командой Red Bull Формулы-1 разработала самый быстрый в мире FPV-беспилотник для съемок автомобильных гонокПохожий\u000Aна ракету дрон способен разгоняться до 350 км/ч, причем ускорение от 100 до 300\u000Aкм/ч занимает всего 2 секунды.

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