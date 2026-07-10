Юрист Исмаилов заявил, что запах еды из квартиры может нарушить закон

Кандидат юридических наук, доцент и заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов разъяснил, при каких условиях запах еды из соседней квартиры может стать предметом правового спора.
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