Эксперт НИУ ВШЭ прокомментировал беседу Путина и Трампа

Пока РФ и США занимаются поиском решений украинского кейса, они не забывают про важность реанимирования американо-российских отношений, заявил «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
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