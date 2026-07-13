Преодоление паралича, тайны личной жизни и страх за дочь: через какие испытания прошла Анна Снаткина

Сегодня Анна Снаткина известна как успешная актриса и счастливая супруга шоумена Виктора Васильева. Однако за этим благополучием скрываются тяжелейшие испытания: в юности звезда едва не оказалась прикованной к инвалидному креслу, позже пережила панику из-за незапланированной беременности незадолго до свадьбы, а после сложных родов до сих пор борется с постоянной тревогой за здоровье единственной дочери.