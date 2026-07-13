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Преодоление паралича, тайны личной жизни и страх за дочь: через какие испытания прошла Анна Снаткина

Преодоление паралича, тайны личной жизни и страх за дочь: через какие испытания прошла Анна Снаткина

Сегодня Анна Снаткина известна как успешная актриса и счастливая супруга шоумена Виктора Васильева. Однако за этим благополучием скрываются тяжелейшие испытания: в юности звезда едва не оказалась прикованной к инвалидному креслу, позже пережила панику из-за незапланированной беременности незадолго до свадьбы, а после сложных родов до сих пор борется с постоянной тревогой за здоровье единственной дочери.

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