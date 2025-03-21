Акция ´Дом без насилия´.

13 марта Зубринович Юлия Константиновна, мама четырёх замечательных сыновей, один из которых - воспитанник нашего учреждения, приняла участие в круглом столе ´Любить - не бить´, организованном ГУО ´Социально-педагогический центр Ленинского района г.
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