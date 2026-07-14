Лавров: атаки Украины на гражданские суда - это даже не пиратство, а терроризм Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивает, что, атакуя граждански.
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Лавров: атаки Украины на гражданские суда - это даже не пиратство, а терроризм Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивает, что, атакуя граждански.
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