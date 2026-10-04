Куда пропал Герасимов, и какой особый генерал был рядом с Путиным на полигоне Алексей СмирновЕсть вещи, которые замечаешь не сразу.
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возвратите на фронт генерала "Спартака" - Попова!