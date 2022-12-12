Овечкин забил в пустые ворота в 53-й раз в НХЛ. До рекорда Гретцки – 3 шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Виннипегом» (5:2). Россиянин забил в пустые ворота в 53-й раз в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по этому показателю, уступая лишь Уэйну Гретцки (56).