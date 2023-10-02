Нужны ли в армии клоуны, которым в руки автомат дадут?

Может ли военная служба из тиктокера человека сделать Вера Жердева На фото: блогер Даниил Милохин (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Виктор Литовкин Дмитрий Аграновский Тиктокер Даня Милохин уехал из России после того, как глава Лиги безопасного интернета предложила призвать его в армию.