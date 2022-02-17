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Стало известно, почему прах покойного принца Филиппа будет перезахоронен в другом месте

Стало известно, почему прах покойного принца Филиппа будет перезахоронен в другом месте

Путь супруга королевы Елизаветы еще не завершен. Королева Елизавета и принц Филипп LEGION-MEDIAХотя  похороны принца Филиппа, законного супруга королевы, состоялись еще весной прошлого года, оказалось, что его прах пока не окончательно обрел покой.

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