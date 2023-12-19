Конгрессмен Гуд назвал пограничную политику Байдена величайшим вредом для США

Член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от штата Вирджиния Боб Гуд выступил с заявлением о том, что пограничная политика действующего главы государства Джо Байдена оказалась «величайшим вредом, когда-либо намеренно нанесенным Штатам любым президентом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии