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Конгрессмен Гуд назвал пограничную политику Байдена величайшим вредом для США

Конгрессмен Гуд назвал пограничную политику Байдена величайшим вредом для США

Член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от штата Вирджиния Боб Гуд выступил с заявлением о том, что пограничная политика действующего главы государства Джо Байдена оказалась «величайшим вредом, когда-либо намеренно нанесенным Штатам любым президентом».

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