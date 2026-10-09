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Монашеский постриг и бизнес вместо кино: чем сегодня заняты актеры «Экипажа»

Монашеский постриг и бизнес вместо кино: чем сегодня заняты актеры «Экипажа»

Премьера «Экипажа» Александра Митты состоялась в мае 1980 года. Остросюжетную картину сняли по сценарию Валерия Фрида и Юлия Дунского, и успех она имела фантастический: уже за первый год её посмотрели 70 миллионов зрителей, а в прокате фильм занял шестое место среди всех советских кинофильмов.

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