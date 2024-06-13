«Лето в Москве»: в столице пройдут выступления собак таможенной службы

В Федеральной таможенной службе работают более 800 кинологов 15 июня на площадке проекта «Питомцы в Москве», расположенной в Лосиноостровском районе, пройдут показательные выступления кинологов и собак Федеральной таможенной службы.
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