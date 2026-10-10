«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

Районный суд Якутии вынес решение, которое звучит как начало анекдота, но на деле является суровой реальностью: всё высшее руководство города Алдан отправилось в СИЗО.
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Ну и насмешили! Как "осудили", так и "оправдают" или "амнистируют" - достаточно "поделиться прибылями".
Параллельно возникает и другой вопрос: быстрая и эффективная замена проштрафившихся чиновников управленцами из числа кадрового резерва. Кстати, у коммунистов в СССР эта работа стояла на очень высоком и ответственном уровне! Сейчас этот кадровый ресурс может быть среди мобилизованных граждан, прошедших определенный госминимум! Фронтовики бывшими не бывают и смогут навести порядок!
Коррупция всегда была, есть и будет - она, как и прочие виды преступности, НЕИСТРЕБИМА - как неистребим любой порок в человеческом существе! Другое дело её УРОВЕНЬ - она, конечно, вечна, но это не значит, что с ней бороться бесполезно - надо просто её СДЕРЖИВАТЬ, не допускать её БЕСПРЕДЕЛА !!!
А если честно признать - в "латентном" виде она у нас ОГРОМНА - и УЖЕ МЕШАЕТ САМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !!! Вон в МО чуть "копнули" - ТАКОЕ вылезло, или в Курской области: не прорвались бы туда НЕОЖИДАННО быстро "щеневмерлы" - не выплыл бы ЖУТЧАЙШИЙ бардак - дальше по нарастающей: прислали туда Хинштейна - и тот там уже ТАКОГО НАВЫЯВЛЯЛ... А ведь он ТОЛЬКО НАЧАЛ !!! А другие наши, хотя бы и ТЫЛОВЫЕ области? Там ПОКА просто ПОВОДА "копать" НЕ БЫЛО !!!
История про арестованных воров это исключение из правил. Не известно закончится каким приговором ... может опять дамочка в апартаментах картинки рисовать пристроится