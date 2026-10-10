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Аргументы недели

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«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

Районный суд Якутии вынес решение, которое звучит как начало анекдота, но на деле является суровой реальностью: всё высшее руководство города Алдан отправилось в СИЗО.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Betahon
Betahon

Параллельно возникает и другой вопрос: быстрая и эффективная замена проштрафившихся чиновников управленцами из числа кадрового резерва. Кстати, у коммунистов в СССР эта работа стояла на очень высоком и ответственном уровне! Сейчас этот кадровый ресурс может быть среди мобилизованных граждан, прошедших определенный госминимум! Фронтовики бывшими не бывают и смогут навести порядок!

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Коррупция всегда была, есть и будет - она, как и прочие виды преступности, НЕИСТРЕБИМА - как неистребим любой порок в человеческом существе! Другое дело её УРОВЕНЬ - она, конечно, вечна, но это не значит, что с ней бороться бесполезно - надо просто её СДЕРЖИВАТЬ, не допускать её БЕСПРЕДЕЛА !!!
А если честно признать - в "латентном" виде она у нас ОГРОМНА - и УЖЕ МЕШАЕТ САМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !!! Вон в МО чуть "копнули" - ТАКОЕ вылезло, или в Курской области: не прорвались бы туда НЕОЖИДАННО быстро "щеневмерлы" - не выплыл бы ЖУТЧАЙШИЙ бардак - дальше по нарастающей: прислали туда Хинштейна - и тот там уже ТАКОГО НАВЫЯВЛЯЛ... А ведь он ТОЛЬКО НАЧАЛ !!! А другие наши, хотя бы и ТЫЛОВЫЕ области? Там ПОКА просто ПОВОДА "копать" НЕ БЫЛО !!!

Профиль пользователя Стэйси
Стэйси

История про арестованных воров это исключение из правил. Не известно закончится каким приговором ... может опять дамочка в апартаментах картинки рисовать пристроится