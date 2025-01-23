Какие мужские имена пророчат одни беды, потому не стоит так называть сыновей

АндрейБорков

Да уж, имена как имена, хотя есть и некоторые упоминания, которые от части что-ото негативное подтверждают. К примеру у Булгакова в "Собачьем сердце" Шарик упоминает повара - покойный Влас с Причистинки, скольким он жизнь спас. Именно "покойный" и именно Влас. Далее - Борис, тут безусловно много тех, кто носил это имя и кому не очень повезло, начнем с Бориса Годунова, а у поминание полудурочного англосакса по имени Борис и фамилии Джонсон, это вообще супер-подтверждение. Хотя сам знаю нескольких Борисов, вполне нормальные и приличные люди. Но ведь ЛЮБОЕ ПРАВИЛО ПРЕДПОЛАГАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО! Про Захаров и Тарасов мало что могу сказать, мне люди с этими именами весьма редко попадались, а Тарас Бульба и правда закончил весьма прискорбно, но это литературный персонах. Про имя Игнат знаю только, что оно есть.