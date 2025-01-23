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Какие мужские имена пророчат одни беды, потому не стоит так называть сыновей

Какие мужские имена пророчат одни беды, потому не стоит так называть сыновей

Имя человека может значительно повлиять на его жизнь, формируя отношения с окружающими, а также на его внутренний мир и карьерный путь.

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Комментарии
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АндрейБорков
Да уж, имена как имена, хотя есть и некоторые упоминания, которые от части что-ото негативное подтверждают. К примеру у Булгакова в &quot;Собачьем сердце&quot; Шарик упоминает повара - покойный Влас с Причистинки, скольким он жизнь спас. Именно &quot;покойный&quot; и именно Влас. Далее - Борис, тут безусловно много тех, кто носил это имя и кому не очень повезло, начнем с Бориса Годунова, а у поминание полудурочного англосакса по имени Борис и фамилии Джонсон, это вообще супер-подтверждение. Хотя сам знаю нескольких Борисов, вполне нормальные и приличные люди. Но ведь ЛЮБОЕ ПРАВИЛО ПРЕДПОЛАГАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО! Про Захаров и Тарасов мало что могу сказать, мне люди с этими именами весьма редко попадались, а Тарас Бульба и правда закончил весьма прискорбно, но это литературный персонах. Про имя Игнат знаю только, что оно есть.
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