"Альтернатива для Германии" становится второй партией ФРГ

© AP Photo / Jens Meyer Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Дмитрий Добров Немецкоязычные СМИ называют результаты последних опросов общественного мнения "двойной пощечиной" канцлеру Олафу Шольцу – ему лично и его партии.
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