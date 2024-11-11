В РФ могут ввести налог на сверхприбыль для угольной и нефтегазовой отрасли

В Госдуме предлагают ввести налог на сверхприбыль для предприятий угольной и нефтегазовой отрасли. Как выяснили «Известия», такой законопроект 12 ноября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.