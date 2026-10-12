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ИА Реалист

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Азербайджан вынес приговоры гражданам России

Азербайджан вынес приговоры гражданам России

МОСКВА (ИА Реалист). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: тема 11 россиян, задержанных в Азербайджане в 2025 году, не поднималась на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита СНГ.

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