Азербайджан вынес приговоры гражданам России

МОСКВА (ИА Реалист). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: тема 11 россиян, задержанных в Азербайджане в 2025 году, не поднималась на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита СНГ.
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