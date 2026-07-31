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«Манчестер Сити» сможет вернуть золото АПЛ без Гвардиолы? Эксперты оценили шансы Марески в борьбе с «Арсеналом»

«Манчестер Сити» сможет вернуть золото АПЛ без Гвардиолы? Эксперты оценили шансы Марески в борьбе с «Арсеналом»

В новый сезон АПЛ «Манчестер Сити» идет без Хосепа Гвардиолы.В новый сезон АПЛ «Манчестер Сити» идет без Хосепа Гвардиолы.

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