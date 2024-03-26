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Квартира, дом, дача

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  • Владимир Минаков
    "чем дольше гасилась известь, тем прочнее получался раствор,"                 Автор сам никогда не гасил известь в ям...Секреты старинног...
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Секреты старинного строительного раствора. А ведь крепости, до сих пор стоят!

Секреты старинного строительного раствора. А ведь крепости, до сих пор стоят!

Строительный раствор – это то, без чего не обходится практически ни одна стройка современности. В настоящее время, по крайней мере в частном домостроении, используются растворы (я имею в виду кладочные) на основе портландцемента.

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Комментарии
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Э
Эльвира
Благодарю за интересную статью!
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17 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;чем дольше гасилась известь, тем прочнее получался раствор,&quot;                 Автор сам никогда не гасил известь в яме, поэтому  так рекомендует народу... Да, так делается - в яму глубиною в 2 метра засыпали пару тонн отожжённого известняка, заливали водой и шла мощная реакция по выделению тепла и пара. Потом, после гашения, яму укрывали и ждали 2...3 недели. Получали густую известковую массу, применяемую для производства штукатурного раствора. Если эта масса в яме за пару лет потеряет влагу, то известь кристаллизуется и теряет вяжущие свойства. О каких 100...200 лет хранения речь, если за 3..4 года она становится при отсутствии влаги пористой кристаллической массой? По прошествии этого срока такую известь просто из ямы выбрасывают...
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5 час.

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