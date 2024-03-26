Строительный раствор – это то, без чего не обходится практически ни одна стройка современности. В настоящее время, по крайней мере в частном домостроении, используются растворы (я имею в виду кладочные) на основе портландцемента.
Секреты старинного строительного раствора. А ведь крепости, до сих пор стоят!
Комментарии
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Э
Эльвира
Благодарю за интересную статью!
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17 час.
ВМ
Владимир Минаков
"чем дольше гасилась известь, тем прочнее получался раствор," Автор сам никогда не гасил известь в яме, поэтому так рекомендует народу... Да, так делается - в яму глубиною в 2 метра засыпали пару тонн отожжённого известняка, заливали водой и шла мощная реакция по выделению тепла и пара. Потом, после гашения, яму укрывали и ждали 2...3 недели. Получали густую известковую массу, применяемую для производства штукатурного раствора. Если эта масса в яме за пару лет потеряет влагу, то известь кристаллизуется и теряет вяжущие свойства. О каких 100...200 лет хранения речь, если за 3..4 года она становится при отсутствии влаги пористой кристаллической массой? По прошествии этого срока такую известь просто из ямы выбрасывают...
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5 час.
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