Секреты старинного строительного раствора. А ведь крепости, до сих пор стоят!

ВМ

Владимир Минаков

"чем дольше гасилась известь, тем прочнее получался раствор," Автор сам никогда не гасил известь в яме, поэтому так рекомендует народу... Да, так делается - в яму глубиною в 2 метра засыпали пару тонн отожжённого известняка, заливали водой и шла мощная реакция по выделению тепла и пара. Потом, после гашения, яму укрывали и ждали 2...3 недели. Получали густую известковую массу, применяемую для производства штукатурного раствора. Если эта масса в яме за пару лет потеряет влагу, то известь кристаллизуется и теряет вяжущие свойства. О каких 100...200 лет хранения речь, если за 3..4 года она становится при отсутствии влаги пористой кристаллической массой? По прошествии этого срока такую известь просто из ямы выбрасывают...