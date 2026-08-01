Самара Уивинг из "Я иду искать" получила роль Эммы Фрост в "Людях Икс"

Самара Уивинг утверждена на роль Эммы Фрост в предстоящем перезапуске "Людей Икс". По данным инсайдеров, режиссер Джейк Шрейер ("Громовержцы") и глава студии Кевин Файги согласовали кандидатуру актрисы в начале текущей недели после серии финальных проб, прошедших сразу после Дня независимости.