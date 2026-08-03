В Московской области оштрафовали нарушителей санитарной безопасности в лесах

В первой половине 2026 года сотрудники Управления государственного лесного контроля и лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области активно выявляли нарушения правил санитарной безопасности в лесах.
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