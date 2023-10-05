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Закон, порядок, государство

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Эти культовые фразы в СССР были на слуху у каждого - нынешняя молодежь не разгадает

Эти культовые фразы в СССР были на слуху у каждого - нынешняя молодежь не разгадает

В советскую эпоху было множество фраз, которые крутились на языке и на слуху у каждого. Однако современная молодежь уже вряд ли поймет о чем идет речь и буквально "сломает голову", пытаясь понять смысл этих выражений.

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Комментарии
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p
patentlil
Мне 73. Но и для меня эти выражения - китйская грамматика.
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4 час.
ИИ
Иван Иванов
псевдоблатной жаргон московской фарцы и им подобных.....
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4 час.
А
АА
Хуита какая то. Непонятно откуда взятый жаргончик
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2 час.

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