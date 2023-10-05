Эти культовые фразы в СССР были на слуху у каждого - нынешняя молодежь не разгадает

В советскую эпоху было множество фраз, которые крутились на языке и на слуху у каждого. Однако современная молодежь уже вряд ли поймет о чем идет речь и буквально "сломает голову", пытаясь понять смысл этих выражений.
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