Петербуржцы впервые увидят спектакль по песням Вадима Самойлова и группы "Агата Кристи". Премьерные показы состоятся при участии Вадима Самойлова на сцене Театра музыкальной комедии.
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