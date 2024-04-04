Лукашенко: Конституция является правовым фундаментом развития белорусской государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной конференции "Верховенство Конституции: конституционные изменения и современное развитие конституционного контроля", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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